Un abbraccio e fa sparire la collana d’oro Anziana derubata in strada

Un abbraccio, un bacio e poi via, con la collana della vittima di turno. Una pensionata di 70 anni di Merate è stata derubata da una sconosciuta che le ha buttato le braccia al collo fingendo di conoscerla. È successo in centro città, vicino al centro parrocchiale giovanile. La 70enne stava tornando a piedi verso casa tirando il carrello della speda, quando l’estranea le è corsa incontro, l’ha abbracciata e l’ha baciata, salvo poi ritrarsi: "Mi perdoni, l’ho confusa con la nonna di una mia amica". In realtà era tutta una messinscena per sfilarle dal collo una collana d’oro. Nei giorni scorsi era già successo un episodio analogo pure a Olgiate Molgora. Probabilmente l’autrice del furto con destrezza è sempre la stessa.