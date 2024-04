Ufficio Passaporti della Questura col turbo. Media quotidiana di 200 pratiche evase

COMO

Più di 9mila passaporti rilasciati da inizio anno, appuntamenti fissati nel giro di una ventina di giorni, una media quotidiana di 200 pratiche evase. Nell’ultimo mese, i ritmi dell’Ufficio Passaporti di Como si sono notevolmente velocizzati, grazie a un ampliamento degli orari degli sportelli, dei posti disponibili in agenda ordinaria e dei poliziotti impiegati. Azzerando, di fatto, i tempi necessari per il rilascio. "Il tempo massimo di attesa oggi - spiega il commissario Massimo Poliseno, vicedirigente dell’Ufficio - per chi non ha motivi di urgenza, risulta essere di una ventina di giorni, con un calendario aperto anche per i mesi a venire, che consente di scegliere data e ora dell’appuntamento". Gli sportelli sono ora aperti ogni giorno, da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 16.30, portando da tre a cinque le aperture pomeridiane, con tredici poliziotti, che gestiscono circa 200 appuntamenti al giorno, quasi il doppio rispetto ai mesi scorsi.

All’agenda ordinaria, sullo stesso portale è stata affiancata quella per le urgenze, per motivi di studio, lavoro e salute, ma anche di svago e turismo, nel caso di necessità di partenze a brevissimo termine. Chi fissa appuntamenti con questa modalità dovrà esibire, una volta in Questura, la specifica documentazione che attesti la reale esigenza. In tutti i casi, il passaporto viene consegnato nel giro di circa una settimana.

A questo si aggiungono le urgenze impellenti, situazioni particolari di persone che improvvisamente devono partire a strettissimo giro: possono presentarsi direttamente all’Ufficio Passaporti e ottenere il documento anche in poche ore.

Pa.Pi.