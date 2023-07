Lecco, trova un borsellino con 140 euro: cerca la proprietaria e restituisce tutto

Lecco, 11 luglio 2023 – Bella e onesta, fino al midollo. Centoquaranta euro non cambiano forse la vita, ma certamente aiutano, specie di questi tempi di inflazione galoppante e tassi dei mutui alle stesse. Eppure quando Alessia Silvano, impiegata di 28 anni di Lecco con diverse partecipazioni in tv, li ha trovati in un borsellino per terra, non ci ha pensato nemmeno per un istante di tenerseli, perché non erano suoi. Suo papà del resto è un luogotenente dei carabiniere in servizio al comando provinciale, e, fin da quando lei era bambina, gli ha insegnato e trasmesso il valore dell'onestà, che in famiglia è questione di dna.

Nel borsellino non c'erano documenti, in tanti probabilmente si sarebbero arresi e avrebbero colto l'occasione per intascare il tesoretto con la coscienza un po' più serena. Alessia invece no. Vicino ai 140 euro ha infatti trovato trovato anche un bigliettino con numero di cellulare: ci ha provato e ha telefonato a quel numero Era quello della legittima proprietaria del denaro, una insegnante di un istituto scolastico della zona, alla quale ha subito reso quanto le apparteneva e aveva perso vicino all'oratorio di Pescarenico.

La docente avrebbe voluto ricompensare Alessia con una mancia in segno di ringraziamento, tuttavia la giovane - che lavora all'Iperal di Piantedo, ma che è anche un volto della tv con una partecipazione ad una trasmissione su Real Time, in uno spot con le Iene e con Michelle Hunziker e come figurante in alcuni programmi in onda sulle reti Mediaset – ha rifiutato pure quella. Quella di Alessia è una piccola storia di un piccolo gesto, di quelle che però restituiscono un poco di serenità e di fiducia nell'umanità.