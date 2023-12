Tre pusher di cocaina patteggiano le pene 3 spacciatori hanno patteggiato per l'operazione condotta dalla Squadra Mobile di Lecco che aveva smaltellato un giro di cocaina pari a 8mila dosi l'anno. Pena minore di 2 anni per l'italiano, 3 anni e 4 mesi e 3 anni e 10 mesi per i due extracomunitari.