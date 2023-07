Col trattore (senza targa) sul raccordo della Statale 36: file dietro al mezzo agricolo VIDEO

Lecco, 9 luglio 2023 – Andiamo a comandare, col trattore non in tangenziale, come canta Fabio Rovazzi, ma sulla nuova Lecco – Ballabio, che è una strada statale. Quest'oggi un agricoltore ha imboccato al volante del suo trattore la SS 36 Racc, che è il raccordo della Statale 36 per la Valsassina, gallerie comprese. I trattori, se in regola, possono circolare in strada, ma devono avere la targa e il mezzo in questione non l'aveva.

Il trattore in una galleria della nuova Lecco - Ballabio

Inoltre non possono comunque calcare l'asfalto di autostrade e strade extraurbane principali e la nuova Lecco–Ballabio è una strada extraurbana principale. A causa del mezzo agricolo in carreggiata, diretto da Lecco verso Ballabio, si sono registrati rallentamenti e un po' di fila, ma nulla di più.

Il controesodo

A provocare intoppi è stato semmai il solito traffico da controesodo per il rientro della domenica pomeriggio, sia sulla 36, sia sul raccordo della Valsassina della Superstrada. Migliaia di automobilisti di ritorno a casa verso la Brianza e Milano, si sono infatti riversati in strada per tornare a casa dopo una giornata sul lago o sulle montagne della Valtellina e della Valsassina.

Le zone da bollino nero sono sempre le stesse: l'attraversamento di Lecco da Mandello del Lario verso sud, il Terzo ponte Alessandro Manzoni, il tunnel del Monte Barro e poi i tratti di Civate, Annone Brianza, Bosisio Parini e Nibionno. Per percorrere 25 chilometri sono stati registrati temi di percorrenza superiore anche ad un'ora.