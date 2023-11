Tragedia in azienda agricola. Anziana investita da un muletto

Tragedia nella zona di campagna di Coccaglio, precisamente in via Valenca 34, la strada che conduce verso Chiari. Si è verificata ieri mattina e ha scosso la tranquillità della comunità. Una pensionata 86enne, Alda Zotti, ha perso la vita in seguito a un incidente che l’ha vista travolta da un muletto che usciva dalla stalla dell’azienda di famiglia. Alla guida si trovava un parente, che non l’ha vista e che quindi non ha potuto fare nulla per evitarla. La stalla si trova nella stessa area agricola della cascina dove la sfortunata anziana, che godeva di buona salute, viveva con i suoi familiari. Secondo le prime ricostruzioni condotte dai carabinieri della Compagnia di Chiari, a cui sono stati affidati i rilievi, la vittima si era recata fuori di casa nelle prime ore del mattino per dirigersi alla stalla con la sua bicicletta al seguito, presumibilmente per prelevare il latte. Purtroppo, a causa delle condizioni di scarsa luminosità, l’uomo alla guida del muletto non avrebbe notato la sua presenza, causando l’investimento fatale. L’accaduto ha richiesto l’intervento tempestivo dei soccorritori e delle forze dell’ordine, allertati dal Numero Unico di Emergenza 112, che ha inviato sul luogo il 118 e i carabinieri non solo per occuparsi dei rilievi, ma anche per stabilire le dinamiche dell’accaduto. In supporto, sono giunti anche i tecnici dell’Ats per contribuire all’indagine, dato che la stalla è un luogo di lavoro. La comunità di Coccaglio è addolorata per la perdita della pensionata. Le indagini sono in corso per comprendere appieno le circostanze dell’incidente e per garantire una giusta ricostruzione degli eventi che hanno portato a questo doloroso e inaspettato incidente. Quello accaduto in mattinata non è l’unico incidente della giornata. Poco dopo le 14.30 una donna è stata investita mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali all’altezza del cavalcavia Kennedy, vicino all’incrocio con via Solferino. La ferita, 35 anni, è stata portata agli spedali Civili di Brescia in condizioni non tali da destare preoccupazioni per la sua vita. La strada è stata chiusa circa un’ora per permetter ei rilievi effettuati dalla polizia stradale e i soccorsi del 118. Sul posto si sono creati ingorghi.