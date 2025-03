Toro in fuga ferisce una donna

Corrida per le strade di Oggiono. Il toro l’ha caricata, incornata e scaraventata a metri di distanza. Ad essere ferita da un grosso toro in fuga è stata ieri pomeriggio a Oggiono una mamma di 43 anni. Stava andando a prendere a piedi i figli a scuola, quando ha incrociato il grosso animale appena scappato da un macello. Mentre veniva soccorsa dai volontari della Croce di San Nicolò e trasferita in ospedale a Lecco fortunatamente in condizioni non troppo gravi, è scattata la caccia al toro: agenti della Polizia locale, carabinieri, poliziotti della Provinciale che hanno tentato con le buone di fermare l’animale prima che ferisse altre persone, ma che poi hanno dovuto ricorrere alle maniere forti per bloccarlo, perché comprensibilmente sempre più nervoso e pericoloso. Lo hanno abbattuto a colpi di fucile. Per evitare problemi, prima di riuscire ad abbatterlo, hanno evacuato anche la scuola materna di zona, in modo da mettere al sicuro i bambini e risparmiare loro la cruenta scena. D.D.S.