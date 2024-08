Taglio dei fondi. I Comuni: uni disastro

Duecento milioni in meno ai comuni italiani, 47 a quelli lombardi, uno al comune di Lecco, 130mila euro a quello di Varenna, 78mila di Lomagna, 40mila di Merate. È quanto previsto nella legge di bilancio. È una sorta di spending review che penalizza i servizi ai cittadini. Ad esempio a Lecco, potrebbero non esserci più sufficienti risorse per gestire al meglio il nuovo asilo del rione di Bonacina. "I Comuni stanno vivendo una situazione imbarazzante per la scelta del Governo, il quale taglia e taglierà trasferimenti in spesa corrente agli enti locali - spiega il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni -. Ciò vuol dire meno soldi per i servizi ai cittadini, soldi su cui ogni Comune contava. Essendo, inoltre, tagli parametrati ai fondi ottenuti dal Pnrr, nel nostro caso specifico ci saranno alcuni servizi legati al Pnrr che saranno messi particolarmente a rischio"

A Varenna salteranno invece alcune opere pubbliche. "Dalla notte alla mattina, con una semplice comunicazione, dal Governo ci hanno prelevato 130mila euro che avevamo già previsto di investire nella progettazione di opere pubbliche – denuncia il primo cittadino Mauro Manzoni -. Se questo è l’antipasto dell’autonomia differenziata le previsioni non sono buone". Proprio per chiedere alla premier di rivedere il provvedimento che toglie soldi dalle casse municipali, molti primi cittadini lecchesi hanno firmato un appello. Lo hanno sottoscritto i sindaci di Airuno, Barzanò, Bulciago, Carenno, Casatenovo, Cremella, Dolzago, Lomagna, Merate, Missaglia, Monte Marenzo, Oggiono, Olginate, Osnago, Paderno d’Adda, Robbiate, Valgreghentino, Vercurago e di Verderio. D.D.S.