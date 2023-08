Summer League Ecco le squadre

Ecco le squadre che parteciperanno ai due appuntamenti clou della Valtellina Summer League. Terminata la settimana dedicata al beach Volley, con 4 stelle della pallavolo che hanno dato spettacolo in Valmalenco, per gli organizzatori della Valtellina Summer League, la kermesse turistico sportiva promossa da Up Events con il sostegno di Regione Lombardia e della Provincia di Sondrio oltre che delle amministrazioni comunali coinvolte, è tempo di pensare alle competizioni di basket e volley di settembre. Dal 1 al 3 settembre, a Bormio, Cepina e Sondrio, la Pallacanestro Varese, la Germani Brescia, la Pallacanestro Cantù e la Sam Massagno si incontreranno in una serie di amichevoli nel memorial Diego Pini – Emilio Rigamonti. Il 16 e il 17 settembre sarà l’ora del grande volley con il torneo Città di Sondrio che vedrà di fronte le squadre professionistiche della Vero Volley Milano, Volley Bergamo 1991, Futura Busto Arsizio e delle francesi del Molhouse Alsace.