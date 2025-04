Studenti con disabilità. Obiettivo indipendenza

Fatti per imparare, ma anche per includere. All’istituto superiore Giuseppe Parini di Lecco si studia, si progetta e si realizza l’inclusione degli adolescenti con disabilità attraverso speciali laboratori didattici. Un progetto unico, destinato a fare... scuola, candidato al concorso di Aifo, Associazione italiana amici di Raoul Follereau per i giovani attori protagonisti di cambiamento e di educazione all’inclusione. Tra i giovani protagonisti del cambiamento ci sono Eliana, Vanessa, Stella, Alessandro e Alessia, studenti di 2D di Amministrazione, finanza e marketing – ex Ragioneria – del Giuseppe Parini di Lecco appunto, guidato dal prof Carlo Enrico Confalonieri, il loro coordinatore. Il progetto coinvolge 15 studenti con disabilità, affiancati da un educatore e da insegnanti di sostegno.

"L’obiettivo – spiegano ragazze e ragazzi – è rendere autonomi nostri coetanei con disabilità nelle attività quotidiane, attività che per molti possono sembrare semplici, ma che per chi ha difficoltà sono grandi conquiste conquiste: orientarsi negli spazi della scuola, saper preparare lo zaino, stare seduti per più ore…". Tra i laboratori c’è quello dell’appartamento, per imparare a fare il letto, pulire la propria camere, fare la spesa, cucinare, ma anche stare insieme, distrarsi, ballare, cantare. Oppure il giornalino scolastico. O la gestione di un bar. E poi i contenuti dei progetti didattici specifici, sfruttando la comunicazione aumentativa alternativa. "Il vero segreto però, come sempre a scuola, è la dedizione, la passione, la volontà – raccontano i cinque studenti -. Nonostante le difficoltà, portano a grandi soddisfazioni". "Una difficoltà per questi ragazzi è riuscire a trovare una scuola che attui progetti simili. Il Parini è una delle poche scuolesuperiori di Lecco a includere così a 360 gradi", testimonia Cristina, la mamma di uno dei ragazzi coinvolti. Che prosegue, rivolgendosi direttamente agli studenti: "Non mi stancherò mai di ripeterlo. È importante che stiate per più tempo possibile con i vostri coetanei con disabilità, diate loro attenzioni trattandoli alla pari di un qualsiasi altro vostro compagno. La vostra presenza influisce in modo estremamente positivo su di loro".