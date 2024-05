Addio a Stefano Magni, il gigante buono del basket lascia un grande vuoto

Costa Masnaga (Lecco) – Addio al gigante buono del basket brianzolo. Stefano Magni, 30 anni, se ne è andato a causa di un problema cardiaco che l’aveva costretto a un ricovero all’ospedale Manzoni di Lecco mesi fa. Giovane istruttore di Barzanò, da anni membro della grande famiglia del Basket Costa Masnaga, era una figura di riferimento per tanti che stavano crescendo nel mondo della pallacanestro in Brianza e per questo la sua scomparsa lascia un grande vuoto. A Monticello si occupava dei ragazzini dell’under 12. A Costa Masnaga allenava Aquilotti e Esordienti, un po’ più grandi. Seguiva anche i piccoli del minibasket, così come gli agonisti dell’under 13, 14 e 15 maschile e dell’under 13 e 14 femminile. Viveva per il basket, era la sua passione e non avrebbe mai smesso di occuparsi degli atleti più giovani, come hanno confermato anche i famigliari: mamma Betty, papà Pier Vittorio e la sorella Alessia. E il grande affetto è dimostrato anche dai tantissimi disegni e regali che venivano spediti in ospedale. I funerali si terranno oggi nella parrocchiale di Barzanò alle 15.