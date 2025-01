Statale 36 da incubo, ad Abbadia due incidenti in galleria in poche ore. Una decina i feriti

Lecco, 7 gennaio 2024 – Statale 36 da incubo. In poche ore si sono verificati due incidenti in Superstrada all'altezza di Abbadia Lariana.

Il primo incidente

Il primo è successo poco prima delle 7, in una galleria, la galleria Borbino, in carreggiata sud, verso Lecco. Il conducente di una prima auto ha perso il controllo del mezzo a causa del manto stradale scivoloso e ha innescato un impressionante maxi tamponamento a catena: diversi i veicoli coinvolti e 10 i feriti, 17 anni la più giovane, 76 il più anziano. Sul posto i sanitari di Areu, con i volontari soccorritori del Soccorso Bellanese e della Croce rossa di Lecco, insieme ai vigili del fuoco, gli agenti della Polstrada e i tecnici di Anas. Nessuno delle persone assistite ha riportato ferite gravi. Per consentire i soccorsi, un tratto di 36 è stato chiuso al transito.

L'incidente nelle galleria Borbino

Il secondo incidente

Meno di tre ore dopo un altro incidente si è verificato sempre ad Abbadia e sempre in galleria, all'innesto tra la Sp 72 e la Statale verso Lecco. Tra i mezzi incidentati anche un camion. Quattro le persone coinvolte: sono state assistite dai sanitari di Areu, i volontari del Soccorso bellanese e del Soccorso degli alpini di Mandello, ma per nessuno di loro è stato necessario il ricovero in ospedale. In posto anche i poliziotti della Stradale e i tecnici di Anas, che hanno temporaneamente chiuso una corsia di marcia. Pesanti le ripercussioni alla viabilità di tutta la zona, sia sulla Statale, sia sulle strade locali, con code e rallentamenti. Allo svincolo di Bosisio Parini sempre della Milano – Lecco invece una 35enne si è sentita male in macchina mentre guidava.