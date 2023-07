Lecco, perseguita e aggredisce l'ex fidanzata e la madre di lei: stalker arrestato

Lecco, 24 luglio 2023 – Stalkerizzava sia l'ex fidanzata, sia la madre di lei. Gli agenti della Mobile di Lecco hanno arrestato un stalker.

Per mesi ha perseguitato, ma anche vessato e in più occasioni aggredito fisicamente l'ex fidanzata e sua mamma. A firmare il mandato di arresto con la custodia cautelare in carcere è stato il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Lecco.

“Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Lecco – si legge in una nota della questura -, hanno consentito ai poliziotti della Mobile di ricostruire i reiterati atti di vessazione fisica e morale posti in essere dall’indagato, attraverso condotte violente e minacciose”.

Dall'inizio dell'anno sono già sei le misure di custodia cautelare per codice rosso: quattro custodie cautelari per maltrattamenti in famiglia e due per stalking.