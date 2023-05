Squadra di pompieri in aiuto alla Romagna dalla Valtellina

Dal Comando provinciale di Sondrio dei Vigili del fuoco è partita una squadra composta da tre uomini del gruppo Operativo speciale movimento pesante al fine di supportare le operazioni di soccorso in svolgimento nelle martoriate terre della regione Emilia Romagna, così duramente colpita dagli eventi alluvionali che hanno provocato vittime, distruzioni e migliaia di sfollati da abitazioni a rischio perchè situate vicino a zone in cui corsi d’acqua sono esondati o altre frane minacciano di cadere. L’ondata di maltempo non concede tregua, in questi giorni, motivo per il quale anche i Vigili del fuoco della Valtellina stanno dando il loro prezioso contributo alle popolazioni romagnole così pesantemente colpite. Mi.Pu.