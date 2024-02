Spunta un corso tutto nuovo . Formerà alpeggiatori e casari

Dalla scuola alla stalla in alpeggio. Il prossimo anno didattico al Cfpa di Casargo, il Centro di formazione professionale alberghiero, verrà attivato il nuovo corso di Operatore agricolo in gestione allevamento e casaro d’alpeggio. Gli studenti impareranno a svolgere i mestieri più antichi e tradizionali della Valsassina.

"Una scommessa vinta", commenta Mattia Silveri, presidente dell’istituto provinciale, insieme a tutti i componenti del Cda, impegnati a rilanciare il Cfpa dal calo di iscritti e da passanti bilanci in profondo rosso. "Il nuovo indirizzo di studi, che va ad affiancare quelli già operativi da tempo nell’ambito del servizio di sala-bar, pasticceria e cucina, rappresenta un’ulteriore rilevante opportunità messa a disposizione dalla nostra scuola per tutti gli studenti della provincia e dell’intera regione – spiega il presidente del Cfa dell’alberghiero -. Un percorso che permetterà di preparare operatori specializzati, capaci di rispondere al meglio alle esigenze delle realtà economiche della Valsassina e del Lecchese". "Il nuovo indirizzo permetterà di preparare figure destinate a operare in aziende agricole del territorio alpino e prealpino – aggiunge Marco Cimino, direttore del Cfpa -. Gli allievi saranno chiamati ad affrontare sia materie afferenti all’area culturale, portate avanti dai nostri docenti, che discipline di carattere professionale, condotte da casari e veterinari specializzati. Oltre che nelle aule e nei laboratori del nostro istituto, avranno la possibilità di operare anche direttamente sul campo, grazie alle sette ore che ogni settimana si terranno, in un’unica giornata, in aziende agricole della Valsassina, e ai tirocini". D.D.S.