Spara durante la lite, la pistola era a salve

Al culmine della lite, ha esploso tre colpi di pistola verso l’alto. I carabinieri di Mariano Comense sabato sera hanno perquisito e denunciato, per porto abusivo di oggetti atti a offendere e minacce aggravate, un rumeno di 28 anni residente in provincia di Milano ma domiciliato a Mariano. Nella sua abitazione, i militari hanno trovato una pistola a salve calibro 9, privata del tappo rosso che avrebbe consentito di riconoscerla come arma giocattolo, e una quarantina di munizioni a salve. Tutto messo sotto sequestro. Venerdì notte, durante una discussione con un connazionale di 34 anni, avvenuta in corso Brianza, l’uomo avrebbe estratto l’arma e sparato in aria tre colpi. Il trentaquattrenne si è poi rivolto ai carabinieri, denunciando l’accaduto e consentendo di sequestrare la pistola che, per quanto a salve, veniva evidentemente utilizzata per compiere minacce, dopo essere stata modificata.