Soccorso alpino. Patto su due ruote in fiera a Eicma

BARZIO

Moto da trial per arrivare in fretta dove non si arriva nemmeno in jeep e per spostarsi veloci dove e quando neppure in elicottero ci si può muovere. Gli angeli della montagna del Soccorso alpino lombardo e i centauri della Federazione motociclistica italiana hanno rinnovato l’accordo tra i tecnici volontari della stazione di Valsassina e Valvarrone e i soci del Moto Club Valsassina: l’intesa prevede che i motociclisti, in caso di necessità, affianchino i soccorritori per trasportare in sella alle loro moto da trial uomini e attrezzature in quota sui sentieri di montagna, partecipare alle battute di ricerca di eventuali dispersi e scortare al sicuro a valle magari chi è semplicemente stanco.

Il protocollo è stato firmato nel 2022 e funziona: è stato tradotto in realtà almeno in nove occasioni. "È un accordo operativo che prevede il supporto da parte dei motociclisti del Moto Club, per una maggiore velocità di movimentazione, in particolare su strade carrozzabili, sentieri o mulattiere – spiega Alessandro Spada, capostazione del Soccorso alpino di Valsassina e Valvarrone -. È un valido aiuto soprattutto per il trasporto logistico di materiali, come per esempio la barella, oppure i dispositivi sanitari. La riduzione dei tempi d’intervento è spesso cruciale per la salute delle persone soccorse, a volte persino per la loro stessa vita. I motociclisti sono d’aiuto anche durante le ricerche di persone disperse, in quanto conoscono molto bene il territorio". Il rinnovo dell’alleanza è stato siglato a Eicma, in Fiera. Daniele De Salvo