lLecco, 26 maggio 2019 - Sparito nel nulla durante una corsa di allenamento. È ormai un giallo il caso di Pio Mainetti, lo skyrunner di 63 anni di Perledo scomparso da lunedì scorso, dopo essere uscito per una sessione di allentamento di corsa in montagna senza poi più tornare a casa. L’hanno cercato i vigili del fuoco, il soccorso alpino, numerosi volontari lungo i sentieri che di solito batteva per andare ad allenarsi ma di lui non c’è traccia.

Durante la settimana appena trascorsa i componenti del nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) della Regione Lombardia avevano programmato delle sessioni di addestramento da svolgere presso il rifugio S.E.C. del monte Cornizzolo nel comune di Civate; vista la ricerca in corso il personale è stato, invece, impegnato nelle ricerche consentendo quindi una costante presenza di personale addestrato alle ricerche in ambiente montano per tutta la settimana. Oggi a partire dall’alba, a turno, oltre cento soccorritori esamineranno il territorio nei dintorni di San Defendente e nella zona di Comasira, tra i 500 e i 1500 metri di quota. Il campo base è situato in una struttura messa a disposizione dal sindaco, vicino al campo sportivo di Parlasco. Saranno operativi 40 tecnici della XIX Delegazione Lariana del Cnsas e 16 della VI Orobica, il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza, i Vigili del fuoco, gli Alpini del gruppo ANA di Lecco con sei cinofili e i volontari della Croce Rossa. «Anche gli addestramenti del personale S.A.F. VV.F. previsti per settimana prossima verranno sospesi e il personale sarà utilizzato nella ricerca del runner scomparso», fanno sapere dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecco.

Ricerche rese ancora più complicate dal fatto che il runner potrebbe aver percorso anche una decina di chilometri di corsa, forse di più, tracciando un’area immensa di boschi, prati, pendii, burroni, avvallamenti e letti di torrenti difficili da raggiungere e da esplorare.