Sirone, investito dal treno al passaggio a livello: muore un 72enne

Rilievi dei carabinieri lungo la ferrovia (Archivio)

Sirone (Lecco), 10 marzo 2023 – Un uomo di 72 anni è morto sotto un treno. L’incidente è avvenuto a Sirone, lungo la linea Lecco-Molteno-Monza-Milano. La circolazione ferroviaria è interrotta tra le stazione di Molteno e di Oggiono, sia per la linea besaninia, sia per la Lecco-Como.

Il 72enne è stato investito da un convoglio in transito all’altezza del passaggio a livello di via dell'Industria. Non si esclude che si tratti di un gesto estremo volontario: alcuni testimoni lo hanno visto superare le sbarre abbassate e incamminarsi verso i binari nonostante gli avvisi che segnalavano l'arrivo del treno.

Per soccorrerlo sono arrivati i sanitari di Areu dell'automedica con i volontari della Croce verde di Bosisio Parini. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco, i carabinieri e gli agenti della Polfer, a cui è stato affidato il compito di compiere gli accertamenti.

Per il 72enne non c'è stato nulla che si potesse fare, è morto sul colpo. Per consentire i soccorsi e di svolgere le prime indagini, la circolazione dei treni è sospesa tra le stazioni di Molteno e di Oggiono. I treni da Milano per Lecco terminano la corsa a Molteno e quelli da Lecco per Milano a Oggiono. I disservizi riguardano anche i treni della linea Lecco-Como che passano per Molteno.