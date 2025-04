Si oppone a due rapinatori . Anziano scaraventato a terra

Si è opposto con tutte le sue forze agli scippatori e si è avvinghiato alla tracolla del suo borsello per non farselo rubare, ma loro con uno spintone lo hanno scaraventato a terra e gli hanno rotto il bacino. Ieri mattina un pensionato di 87 anni è stato rapinato a Olgiate Molgora, vicino alla stazione ferroviaria. Lo hanno assalito in due, giovani, stranieri, probabilmente magrebini. Gli hanno strappato di tracolla e rubato il borsello, lui d’istinto ha provato a resistere, ma è stato scagliato a terra con uno spintone. Due passanti hanno assistito impotenti alla scena, durata una manciata di secondi. I due scippatori, uno dei quali indossava pantaloni mimetici, sono poi scappati di corsa a a piedi. Nel borsello c’erano soldi, i documenti e gli effetti personali dell’anziano. L’87enne è stato soccorso dai volontari della Croce rossa di Casatenovo, che lo hanno trasferito in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale di Merate: tanto spavento, la rabbia per quanto successo, lividi e graffi, ma sopratutto la frattura del bacino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri In zona sono installate diverse telecamere, sia in stazione, sia attorno. Il sindaco di Olgiate Giovanni Battista Bernocco già da tempo ha sollecitato l’invio dell’Esercito.