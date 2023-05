Sette indiani nell’hangar a lavorare e vivere Sorvegliati dai caporali

Lavoravano e vivevano in condizioni critiche. Casa e laboratorio nello stesso capannone, a Bariano, nella Bassa, ora sotto sequestro. Indirizzo: via del Lavoro. Sembra una beffa. Nel capannone, usato come laboratorio dolciario, sette indiani. I carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro di Bergamo hanno scoperto che gli indiani erano controllati da vicino da due connazionali di 34 anni e 43 anni, con metodi da caporalato, tant’è che i due sono stati arrestati. Non si può escludere che a condurre i militari sul posto siano state segnalazioni dai residenti. Quando i carabinieri hanno fatto irruzione con i colleghi dell’Ats, hanno trovato i sette che vivevano accampati tra cumuli di sporco, insetti che ronzavano, le brandine come giacigli arrangiati in qualche modo per dormire quando i caporali glielo consentivano.