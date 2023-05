Sensibilizzazione? Sì, con un fumetto

Un fumetto per raccontare la celiachia e come affrontarla. La protagonista del fumetto "Manuale di sopravvivenza per celiaci" è Skyla. Lo ha disegnato, per i volontari di Aic Lombardia, Martina Follador, giovane celiaca che ha voluto raccontarsi per sensibilizzare sul tema celiachia. "Volutamente ironico, squisitamente vero, questo fumetto è stato pensato per i giovanissimi celiaci, per sostenerli facendo capire loro che non sono soli", spiega Elena Sironi, responsabile per le scuole di Aic Lombardia. È solo una delle tante iniziative organizzate per la Settimana della celiachia in Lombardia, che è la regione con più celiaci in Italia. Lunedì ha preso il via "Tutti a tavola, tutti insieme", con gli alunni di 600 scuole di 50 paesi lombardi per servire a tavola in mensa fino a 90mila pasti completamente gluten free per tutti. "Tutti a tavola, tutti insieme" prosegue fino a domani. Sempre fino a venerdì dietiste esperte sul senza glutine parlano con i celiaci,soci e non soci di Aic, della dieta del celiaco e della lettura delle etichette nutrizionali dei prodotti che si comprano in negozio oppure che si consumano nei locali pubblici per evitare spiacevoli e fastidiose sorprese. D.D.S.