Sei anni di maltrattamenti Guardia giurata a processo per le violenze alla moglie

Richiesta di processo con giudizio immediato per la guardia giurata di 48 anni di Mariano Comense, finita in carcere a fine marzo con l’accusa di maltrattamenti alla moglie che sarebbero avvenuti anche in presenza del figlio di 5 anni, e che durante una lite a fine marzo le avrebbe puntato una pistola alla testa. In quell’occasione erano intervenuti i carabinieri di Mariano Comense, che gli avevano sequestrato le armi. L’uomo, che da una decina di giorni si trova agli arresti domiciliari a casa della madre, ha ricevuto la notifica a seguito della chiusura delle indagini. La moglie, durante la denuncia, aveva raccontato di quasi sei anni di maltrattamenti, denigrazioni e botte.