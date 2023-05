Scritte per Cospito L’anarchico con lo spray si rimette all’opera

Alcune scritte di matrice anarchica, sono comparse in questi giorni su diversi muri di Erba nella zona di via Mazzini, via Zappa e Martiri di Belfiore, oltre che sull’insegna della Biblioteca in via Joriati. Messaggi realizzati con bomboletta spray nera, contro la censura, il regime detentivo 41bis in chiaro riferimento ad Alfredo Cospito, l’anarchico reduce da un lungo sciopero della fame. Inoltre i tipici simboli nel cerchio, e frasi violente contro lo Stato. Episodi simili si erano verificati sue mesi fa, nella zona del Comune e di piazza Mercato. I carabinieri hanno svolto un sopralluogo e ora stanno cercando di identificare l’autore degli imbrattamenti.