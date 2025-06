Scommessa Iematech. Un’academy aziendale

Un’academy in azienda, per i dipendenti, ma anche per gli studenti. Alla Iematech di Brivio, azienda lecchese del gruppo Iema dell’automazione industriale, è stata fondata un’academy, la Iematech 4.0 talent academy, per valorizzare dipendenti e collaboratori, che sono il capitale umana, e rafforzare il know-how tecnico interno, oltre che per costruire un legame con il settore scolastico. Una formazione in casa insomma. I “professori“ dell’academy sono cinque figure chiave aziendali, tra cui la responsabile delle risorse umane e il direttore finanziario. Quattro invece le “materie“: Knowledge & technical skills, cioè potenziamento delle competenze tecniche; Learning & development, ovvero apprendimento e sviluppo; Brand identity & corporate values che sta per valorizzazione dell’identità del brand e dei valori aziendali; Smart selling skills, sviluppo di competenze di vendita. Il progetto è supportato dagli specialisti di Tinexta Innovation Hub, gGruppo Tinexta. A tutti i lavoratori è stata inoltre offerta una piattaforma e-learning personalizzata, che offre contenuti sia tecnici sia trasversali, tra cui moduli sull’utilizzo professionale di LinkedIn. Corsi specifici su project management e sui nuovi modelli organizzativi basati sull’intelligenza artificiale sono stati invece erogati in live streaming a un target selezionato. Tra gli elementi distintivi c’è soprattutto però l’apertura dell’academy a studenti e universitari. "Con la Talent academy abbiamo voluto investire concretamente sul nostro personale – spiega Bianca Lodovici, Cfo di Iematech -. Know-how tecnico e la valorizzazione del capitale umano sono leve fondamentali per affrontare le sfide del mercato". "Valorizzare le competenze interne non solo accresce la soddisfazione e il coinvolgimento dei dipendenti, ma consente all’azienda di mettere a frutto il proprio capitale umano", aggiunge Patrizia Borghi, Business training manager di Tinexta Innovation Hub. Iematech è stata fondata nel 2003. Conta una quarantina di dipendenti e ha un fatturato, in crescita, da oltre 3 milioni di euro.

Daniele De Salvo