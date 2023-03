Scivola sul sentiero del monte Vaccareggio Grave escursionista

Un uomo di 55 anni si è ferito gravemente scivolando da un sentiero sul monte Vaccareggio, nel comune di Dossena, in Valle Brembana. Nella caduta, le cui cause devono ancora essere chiarite da parte dei carabinieri della compagnia di Zogno, l’uomo ha riportato traumi al torace e un trauma cranico. L’elisoccorso del 118 lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è ricoverato. L’incidente si è verificato poco prima delle 11.15. L’escursionista era partito dalla frazione Valpiana di Serina. Al momento, non si sa se era da solo o con qualcuno. Scattato l’allarme, sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l’elicottero, allertati anche i vigili del fuoco, anche se poi il recupero è stato effettuato direttamente dall’elisoccorso.