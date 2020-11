Lecco, 15 novembre 2020 – Due ragazzini di 17 e 15 anni sono stati denunciati e multati perché sorpresi senza motivo all'interno del giardino della materna di Germanedo a Lecco. E' successo sabato pomeriggio. A fermarli sono stati gli agenti della Volanti. I due hanno raccontato di aver scavalcato la rete della scuola dell'infanzia di via Aristide Gilardi per recuperare un pallone che aveva tirato oltre la recinzione dal confinante parco pubblico e poi di essersi fermati lì per scambiare quattro chiacchiere. La giustificazione ai poliziotti è parsa poco plausibile ed è suonata come una scusa per nascondere altro, per questo li hanno accompagnati in questura dove sono stati chiamati i loro genitori. I due amici di 17 e 15 anni prima di essere rispediti a casa sono stati denunciati ai magistrati della Procura della repubblica del Tribunale dei minori di Milano per invasioni di terreni ed edifici e sono stati multati per non aver rispettato le normative anti-Covid.

Sabato gli operatori della forze dell'ordine hanno hanno fermato e controllato complessivamente 607 persone perché, come chiesto dal prefetto Castrese De Rosa, sono stati intensificate le verifiche durante il week end. Le multe staccate sono state comunque solo 4. Non è stata invece riscontrata alcuna violazioni nell'ambito delle 153 ispezioni effettuate all'interno degli altrettanti negozi ed esercizi commerciali. Nell'ultima settimana sono state fermate e controllate 2.761 persone e ne sono state multate 51, che sono meno del 2% dei totale delle persone controllate. Sono state compiute anche 931 verifiche in altrettante attività commerciali senza riscontare violazioni delle prescrizioni.