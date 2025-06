Sangue sulla Briantea. Salta la precedenza. Un morto e quattro feriti

OLGIATE MOLGORA (Lecco)

Franchino è morto sul colpo. Stava andando al bar per bere un caffè. L’incidente che gli è costato la vita e anche il ferimento di due ragazzi di 19 anni è successo ieri mattina all’alba delle 6 a Olgiate Molgora, lungo la Statale Briantea. Francesco Perego, Franchino per tutti, aveva 74 anni e abitava a Santa Maria Hoè, dove praticamente era un’istituzione.

Al volante della sua Fiat Panda stava svoltando a sinistra per attraversare la Como – Bergamo e raggiungere appunto un bar. Dall’altra parte però arrivavano quattro giovanissimi a bordo di una Volkswagen Golf: un ventunenne di Merate alla guida che non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto e tre amici diciannovenni come passeggeri, due ragazze e un ragazzo.

È stata questione di un attimo. La macchina di Franchino è stata scaraventata a metri di distanza, girando su se stessa come una trottola impazzita, con lui dentro, sballottato da una parte all’altra dell’abitacolo. Anche i quattro ragazzi sono rimasti bloccati a bordo. Per soccorrerli dalla sala operativa di Areu hanno mobilitati i sanitari dell’automedica, dell’autoinfermieristica e dell’eliambulanza di Como perché già dalla descrizione della dinamica si capita la gravità della situazione. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Franchino infatti era morto, accasciato sul volante dell’utilitaria. I due giovani invece sono riusciti a scendere dalla Golf, mentre le due ragazze, una seduta davanti con un profondo taglio in testa, l’altra dietro con fortissimi dolori alla schiena, no. Sono state trasferite d’urgenza con l’eliambulanza al Niguarda di Milano e in ambulanza al San Gerardo di Monza. La drammatica sequenza d è stata immortalata delle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale, le cui immagini sono state visionate sia dai carabinieri, sia dagli agenti della Locale. "Fatico a capacitarmene, conoscevo bene Franchino, mi ha insegnato e aiutato molto", sono le parole di Efrem Brambilla, sindaco di Santa Maria Hoè. Franchino prima lavorava in un’azienda stradale prima della pensione, ma all’occorrenza dava ancora una mano.

Daniele De Salvo