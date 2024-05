Casargo, rubano i pulcini all’asilo: “Grande valore affettivo per i bimbi”

Ladri peggio di volpi e faine. La notte scorsa qualcuno ha rubato i pulcini dei bambini dell’asilo di Casargo. I piccoli alunni della scuola dell’infanzia del paese della Valsassina li avevano assistito alla schiusa delle loro uova, li hanno svezzati, hanno regalato loro una casa e li hanno nutriti e accuditi tutti i giorni. Insieme alle loro maestre li hanno adottati lo scorso aprile, quando erano ancora solo delle uova.

"I nostri pulcini che erano chiusi dentro la loro casetta sono stati portati via – denunciano però le insegnanti dalla scuola dell’infanzia -. E purtroppo non da un animale a quattro zampe. Questo ci rattrista e ci fa molto arrabbiare perché, nonostante possa sembrare una cosa di poco conto, per noi e per i bambini é una cosa di importante valore affettivo, dietro alla quale c’è un grande lavoro e impegno. Siamo molto dispiaciuti di un gesto di così tanta bassezza. Che insegnamento stiamo dando ai nostri nostri bambini con tutta questa cattiveria? Come possiamo insegnar loro ad avere fiducia negli altri e ad essere onesti?"..