Rogo dal motore di un aspiratore, danni ai macchinari di una ditta

È partito dal motore di un aspiratore l’incendio che ha danneggiato alcune attrezzature all’interno della ditta Abb di Tremezzina, in via Luigi Vaccani in località Ossuccio.

Le fiamme sono partite giovedì sera poco dopo le 22. Nel giro di pochi minuti, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Menaggio e di Centro Valle Intelvi, assieme a una pattuglia dei carabinieri di Tremezzina per la verifica delle circostanze, risultate del tutto accidentali. Il surriscaldamento che ha generato l’incendio, è stato ricondotto al motore di un aspiratore collocato nella stanza dei generatori. Una volta spento il rogo e verificata la situazione, il danno sarebbe stato stimato attorno a un migliaio di euro, per quanto limitato al macchinario da cui è partito il corto circuito.

I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area, con l’interdizione all’utilizzo del locale danneggiato fino al ripristino. Nessuno è rimasto ferito, e i danni circoscritti alla zona in cui è partito il rogo, grazie al tempestivo intervento: l’allarme sarebbe stato lanciato da alcuni operai che hanno notato le fiamme e subito chiamato i Vigili del fuoco, accelerando i tempi dell’azione di spegnimento. La Abb di Tremezzina è l’unità locale di una più vasta società che opera nel settore tecnologico e nell’automazione, con numerose strumentazioni al suo interno. Pa.Pi.