Resegup 2025. Un’edizione ancora più green

Il conto alla rovescia è iniziato. La Resegup 2025, la skyrace che unisce i due simboli di Lecco, il lago e il Resegone, si svolgerà sabato 7 giugno. Le iscrizioni apriranno lunedì 10 marzo alle 20 su www.kronoman.net. Sono disponibili 1.200 pettorali. "È la gara di casa, la numero uno", le parole del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, uno dei partecipanti più assidui.

Alla presentazione della Resegup 2025 hanno partecipato quattro atleti: Luca Del Pero, che ha vinto nel 2024, Danilo Brambilla, Elisa Pallini e Daniela Rota, tutti sul podio dell’ultima edizione. La gara non è solo sport, è attenzione a tematiche sociali, ambientali e solidali. Per questo ci saranno anche atleti celiaci dell’Associazione italiana celiachia. Una parte degli incassi dalle iscrizioni verrà devoluta in beneficenza, all’Agd, Associazione lecchese per l’aiuto ai giovani con diabete.

Massimo il rispetto per l’ambiente: dai 18mila bicchieri in plastica usati nel 2023, si è passati a 1.500 nel 2024 e quest’anno chi getterà rifiuti terra verrà squalificato.

