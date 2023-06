Rapina con pistola a Bregnano, 400 euro in cassa al farmacista

Pistola in pugno, un uomo con il volto coperto, martedì sera ha rapinato la farmacia di Bregnano, in via per Lazzate. Il bandito si è presentato verso le 19.15, con un cappellino calato sul viso e una sciarpa che lo hanno reso irriconoscibile. Impugnando una pistola, non si sa se vera o se un modello giocattolo modificato, ha minacciato il farmacista, facendosi consegnare i contanti in cassa, circa 400 euro. È poi fuggito apparentemente a piedi, non si sa se atteso all’esterno da un complice, o se con un mezzo parcheggiato poco distante. Tutto è avvenuto nel giro di pochissimi minuti. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che hanno raccolto la testimonianza della vittima, con tuti i dettagli che è stata in grado di fornire, e svolto i rilievi alla ricerca di impronte. Elementi potrebbero arrivare dalle telecamere.