Como, rapinatore solitario in bicicletta fa il colpo alla Bcc

Como, 2 maggio 2024 – Rapina in banca in centro storico a Como questa mattina, giovedì 2 maggio: un uomo con il volto camuffato, armato di pistola, ha fatto irruzione alla filiale della Bcc di piazza Grimoldi.

Minacciando gli impiegati si è fatto consegnare il contante disponibile in cassa, poi è scappato, allontanandosi in bicicletta. Lo stesso mezzo utilizzato per raggiungere la filiale. Le indagini zono affidate alla polizia, intervenuta con Squadra Volante Squadra Mobile. La zona è piena di telecamere, i cui video saranno ora acquisiti dagli investigatori.

Nessuno è rimasto ferito, e la polizia sta ascoltando i testimoni, in attesa di una precisa quantificazione del bottino, che potrebbe essere di non lieve entità.