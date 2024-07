Il nuovo collegamento. Bando internazionale per un’opera da 350 milioni

I migliori ingegneri, architetti e designer del mondo per disegnare, progettare e realizzare il futuro nuovo ponte di attraversamento sull‘Adda tra Paderno e Calusco, che prenderà il posto dello storico San Michele. Lo annuncia l‘assessore regionale alle Opere pubbliche Claudia Maria Terzi: "L’obiettivo è realizzare un’infrastruttura moderna in dialogo con una antica, anche attraverso l’indizione di un concorso internazionale di progettazione". Al momento è stato preventivato un investimento di 350 milioni.

"Considerata la situazione morfologica delle sponde dell’Adda – precisa l‘assessore lombardo – l’opzione progettuale ora in campo è quella di realizzare un unico ponte ferroviario stradale in affiancamento all’attuale San Michele, per un investimento di 350 milioni di euro riferiti alle sole opere per la costruzione del ponte. L‘obiettivo è avere il nuovo ponte per il 2030".

Sarà un ponte quindi sia viario, a doppia corsia, sia ferroviario, a doppio binario, tra le stazioni di Paderno e Calusco, su cui potranno transitare anche mezzi pesanti. Da lì passeranno pure i treni da e per la futura nuova stazione dell‘aeroporto di Orio al Serio.

Oltre agli stanziamenti per la costruzione del ponte, verranno messe a disposizione le risorse necessarie per le infrastrutture alternative di collegamento e accesso al ponte, per evitare che Robbiate, Paderno d’Adda, Verderio, ma anche Merate, siano invase da automobilisti e camionisti diretti al ponte o in arrivo dal collegamento viario.

Per traffico in aumento e smog ci sono forti timori fra gli amministratori comunali locali interessati. D.D.S.