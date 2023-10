Raffica di infortuni. Tre feriti in un’ora. Riusciranno a cavarsela

Due infortuni nel giro di un’ora, con tre operai feriti, vivi per miracolo. Gli incidenti sul lavoro non danno tregua in provincia di Brescia, dove ieri pomeriggio, tra le 16 e le 17, se ne sono verificati uno dietro l’altro. Il primo è accaduto a Calcinato, alla Cablesteel srl, azienda specializzata nella produzione di prodotti con fili metallici in via Statale 5, e ha coinvolto un ventiquattrenne che ora è grave in ospedale. Stando ai primi accertamenti dei carabinieri della compagnia di Desenzano, intervenuti con i vigili del fuoco, il giovane, un dipendente, si trovava a terra, vicino a un carroponte montato su un mezzo pesante per movimentare materiale metallico. All’improvviso per cause da accertare il carico è scivolato dal sollevatore e l’ha travolto. Sul posto la centrale operativa di prima emergenza Areu ha inviato l’elisoccorso. I sanitari hanno condotto l’operaio in volo, in codice rosso, all’ospedale Civile di Brescia. Le sue condizioni appaiono serie, però in base alle informazioni circolate in serata fanno sperare in un miglioramento.

E ancora, un’ora dopo, alle 17, nella Bassa si è sfiorato un altro dramma. Teatro dell’infortunio, stavolta, il bazar cinese Max market di via Brescia 4. Due operai si sarebbero arrampicati sul tetto del negozio per verificarne le condizioni e mentre si spostavano in quota la copertura ha ceduto di schianto, facendoli precipitare di sotto, tra i clienti che giravano tra gli scaffali. Anche in questo caso si è temuto il peggio ma entrambi i malcapitati, trasportati in codice rosso e giallo al Civile e alla Poliambulanza, non risulterebbero in pericolo di vita. Sul posto pompieri, carabinieri della compagnia di Verolanuova e tecnici i Ats.B.Ras.