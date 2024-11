Non vuole compare la droga, turista inglese preso a pugni in faccia da un pusher in pieno centro a Lecco

Lecco, 28 novembre 2024 – Picchiato in strada, in pieno centro a Lecco, da uno spacciatore. La sua “colpa”? Non avergli voluto comprare droga né dare qualche spicciolo. Mercoledì sera un turista inglese di 24 anni è stato aggredito da uno spacciatore: gli ha sferrato due cazzotti in faccia, stendendolo ko.

Probabilmente il pusher avrebbe anche infierito oltre, se il giovane non fosse riuscito a rialzarsi e scappare via, rifugiandosi tra altri italiani di passaggio. “Cercava di vendermi droga, ma io non la volevo – ha spiegato il turista -. Allora mi ha chiesto soldi. Continuava a insistere e io l'ho allontanato”.

Lo spacciatore, invece che smetterla di importunarlo, lo ha colpito a tradimento con due pugni ben assestati in faccia. È successo poco dopo le 22, in piazza Giuseppe Mazzini. Il 24enne è stato soccorso dai volontari della Croce rossa di Lecco, più spaventato che ferito, tanto che, dopo la prima assistenza e dopo essere stato medicato, ha preferito non farsi nemmeno accompagnare in ospedale per sottoporsi a ulteriori accertamenti clinici. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri, ma lo spacciatore, probabilmente straniero, era già scappato.