Prossimità giudiziaria. C’è un nuovo ufficio

È ormai tutto pronto a Chiavenna per l’inaugurazione dell’ufficio di prossimità per i servizi giudiziari. Nella sede della Comunità Montana della Valchiavenna aprirà infatti ad inizio a maggio lo sportello informativo dove l’utenza può ricevere supporto e depositare telematicamente atti di volontaria giurisdizione al tribunale di Sondrio: un servizio per avvicinare i cittadini alla giustizia. Un nuovo punto di riferimento per rendere più accessibili e semplici i rapporti fra sistema giudiziario e cittadini. All’inaugurazione, prevista per venerdì alle 11, prenderanno parte il presidente della CM Valchiavenna Davide Trussoni, i sindaci dei 12 comuni valchiavennaschi, il presidente del tribunale di Sondrio Giorgio Barbuto, e una rappresentanza della Corte d’Appello di Milano, di Regione Lombardia e Anci Lombardia.