Progetto da 1,6 milioni a Sondrio: vince GGA

Il restyling e la riqualificazione tra Villa Quadrio e piazza San Rocco renderà la zona più bella, sicura e funzionale. La necessità di strutturare al meglio la fruizione di servizi importanti come scuola, ospedale, casa di riposo, biblioteca, chiesa e oratorio, ha spinto l’amministrazione comunale a promuovere, in collaborazione con l’ordine degli architetti provinciale, un concorso di progettazione per riqualificare i giardini di Villa Quadrio, il parcheggio della primaria Piani, il collegamento pedonale e ciclabile con la chiesa di San Rocco e gli spazi antistanti. "Da questo concorso – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Carlo Mazza – sono emerse soluzioni interessanti che condivideremo con la popolazione in una mostra dei 36 elaborati presentati da studi di tutta Italia".

Il progetto vincitore, a firma dello studio GGA di Rimini, degli architetti Alice Gardini, Nicola Gibertini e Edoardo Quattrucci con l’ingegner Arturo Montanelli, ha convinto la commissione composta dagli architetti Camillo Botticini, Marco Ghilotti, Enrico Scaramellini e Andrea Forni e dall’ingegner Luca Gadola, coordinata dall’architetto Alfredo Vanotti, con l’ingegner Martina Scieghi dell’Ufficio tecnico.

A prevalere sono stati gli aspetti legati alla distribuzione e alla proporzionalità degli spazi pubblici e l’utilizzo del cemento architettonico anche in funzione decorativa. È stato apprezzato il disegno del sagrato della chiesa di San Rocco, in sintonia con le architetture circostanti. "Si è puntato sulla funzionalità e sull’accessibilità degli spazi – ha detto Andrea Forni –: i progetti scelti individuano interventi capaci di valorizzare ciò che è attualmente nascosto". Per realizzare il progetto, al momento in fase preliminare, serviranno 1,6 milioni: l’amministrazione si impegna a reperirli partecipando a bandi aperti. F.D’E.