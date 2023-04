Bergamo, prof in pensione multata perché scambiata per guida turistica. Tradita da una soffiata

Casatenovo (Lecco), 13 aprile 2023 – Tradita da una soffiata. Sarebbe stata una guida turistica autorizzata a segnalare agli agenti della Polizia locale di Bergamo e inguaiare l'ex docente di arte in pensione, che a inizio aprile è stata multata di 2mila euro perché sorpresa a tenere una lezione in Città Alta ad alcuni “alunni” dell'Università della terza età di Casatenovo, di cui le stessa fa parte.

La professoressa Rosita Corbetta, che per 35 anni ha insegnato Storia dell'arte alle medie di Missaglia e che abita a Besana Brianza, è stata accusata di esercizio abusivo della professione, cioè quella di guida turistica patentata e autorizzata.

In realtà lei non stava lavorando, stava semplicemente condividendo le proprie conoscenze con i “compagni di classe” durante una “gita didattica” nella capitale 2023 della cultura, per la quale tra l'altro aveva pagato il biglietto proprio come tutti gli altri.

Gli agenti della Polizia locale, che l'avrebbero tenuta d'occhio per un quarto d'ora dopo la delazione prima di intervenire, non hanno tuttavia voluto sentire ragioni.

Probabilmente il caso finirà davanti ad un giudice di pace, perché sia la professoressa, sia i vertici dell'Università della terza età di Casatenovo intendono presentare ricorso per chiedere che la multa venga stracciata. Si tratta del resto di un precedente pericoloso: chiunque condivida il proprio sapere con gli amici o si metta a spiegare e illustrare i monumenti o le bellezze artistitiche, storiche e culturali di un posto gratuitamente, rischia altrimenti di essere sanzionato.