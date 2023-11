Presunti abusi edilizi e sigilli. Il ristoratore al Riesame rimane a bocca asciutta

Il Tribunale del Riesame di Como ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo presentato dal titolare dello storico ristorante Crotto dei Platani, Francesco Cavadini, 48 anni, ex sindaco di Brienno e attualmente consigliere provinciale e consigliere comunale di maggioranza a Brienno. Il provvedimento, emesso dal Gip Carlo Cecchetti, ha colpito alcune parti del ristorante, con l’ipotesi che siano stati commessi abusi edilizi. In particolare, si parla di un’area multiuso destinata, come da progetto, a rimessaggio di barche, trasformata in una nuova sala a quota lago, dell’aggiunta di una parte di pavimentazione esterna con ringhiera e impianti elettrici per i tavolini, in corrispondenza della foce del torrente "Valle Quai di Orsa".