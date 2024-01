Prato Valentino. Finite le feste aprono le piste

Oggi aprono gli impianti a Prato Valentino. Alla buonora! E, purtroppo, alla fine delle cosiddette vacanze natalizie. A causa di una serie di manutenzioni straordinarie, terminate da poco, e dopo i doverosi collaudi, avvenuti pochi giorni fa, gli impianti sciistici di Prato Valentino apriranno solo oggi. "La gestione così non va – dice il sindaco di Teglio Ivan Filippini -, purtroppo questo ritardo, dovuto alla manutenzione e poi al collaudo, ha impedito a molti di poter sciare nelle festività natalizie. È un vero peccato, ci è giunta voce che alcuni turisti, sapendo di non poter sciare nel periodo natalizio, hanno disdetto la prenotazione. Da quanto mi hanno riferito c’è stato un “misunderstending“ sulle tempistiche degli interventi (qualcuno era convinto di poterli effettuare entro la fine del 2024). Poi dobbiamo ringraziarli perché nelle ultime settimane si sono dati molto da fare per completare il più velocemente possibile le opere necessarie per aprire i battenti. Per Prato Valentino abbiamo in mente, come amministrazione, un piano di rilancio per far sì che la località sia operativa tanto d’inverno quanto d’estate". F.D’E.