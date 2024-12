Poste Italiane: boom di consegne natalizie in provincia di Lecco nel 2024

Né renne, né elfi. I nuovi aiutanti di Babbo Natale per la consegna dei regali in provincia di Lecco sono i fattorini della Poste.

Nei primi 10 mesi del 2024 le consegne effettuate dai portalettere di Poste Italiane sul territorio lecchese sono aumentate del 40% e si stima che, nelle prossime settimane, raddoppieranno per portare proprio gli acquisti e i regali di Natale. Succede in provincia di Lecco come in tutta Italia.

"Nei primi nove mesi dell’anno abbiamo consegnato 219 milioni di pacchi di cui 76 solo nel terzo trimestre – spiega l’ad Matteo Del Fante -. Il 40% di quei pacchi oggi viene consegnato dai nostri postini".

In provincia di Lecco ci sono 92 uffici postali, più altri 90 punti tra tabaccai e altri esercenti affiliati per spedizioni e ritiro pacchi. Nel 2024 sono stati assunti nel Leccese 23 portalettere, di rinforzo ai 170 colleghi già impegnati nelle attività di smistamento e recapito. Ulteriori 13 postini sono stati reclutati in questi ultimi mesi.

Sei i centri di distribuzione in provincia, 170 i mezzi, un quarto dei quali green. Più di 613mila i pacchi consegnati all’anno, con incrementi del 51% durante i picchi, come le feste di Natale, mentre le raccomandate recapitate sono quasi 1 milione 300mila.