Lecco, 5 marzo 2024 – È morto Plinio Agostoni: una malattia fulminante se l’è portato via all’età di 80 anni. Era presidente di Confindustria vice-presidente nonché vice-presidente di Icam, azienda leader nel settore dolciario fondata a Morbegno dal padre Silvio nel 1942.

La città il suo territorio perdono un altro pezzo di storia a poche settimana dalla scomparsa di Giulio Boscagli, amico d’infanzia di Agostoni e accomunato dal comune impegno politico in Comunione e Liberazione,

l’azienda docliaria fondata nel 1942 dal a - e presidente di Confindustria Lecco Sondrio. Ingegnere elettrotecnico, esponente di vaglia della Compagnia delle Opere, riferimento territoriale fondamentale del mondo di Comunione e Liberazione, fra i fondatori di Cooperativa Nuova Scuola e fondatore e presidente di Fondazione Brandolese attraverso la quale interveniva a tutto campo verso la società civile e la politica per le istanze a favore della scuola libera, Plinio Agostoni, classe 1943, entra in età decisamente adulta (nel 1989) nell’azienda di famiglia dopo aver maturato esperienza in Sae, grande multinazionale delle linee elettriche dov’è stato dirigente responsabile della progettazione. ADV Hero image Terzo di sei figli, i suoi primi passi in azienda di Plinio Agostoni - sposato con Maria e padre di quattro figli - sono stati quelli di direttore della produzione e delegato alle relazioni esterne e sindacali, in una lunga strada che nel 2012 lo ha portato alla vicepresidenza di Icam, in parallelo con una mai interrotta attività nel sociale e nell’educazione. Fino al mese di giugno 2022, con l’elezione a presidente di Confindustria Lecco e Sondrio. 1967 Derby di Santo Stefano tra giessini vecchi e giovani. Accovacciati, da sinistra, Gabriele Perossi, Angelo Scola, Plinio Agostoni, Mario Galluzzi, Romeo Astorri. Il primo in piedi a sinistra è Roberto Formigoni 1967 Derby di Santo Stefano tra giessini vecchi e giovani. Accovacciati, da sinistra, Gabriele Perossi, Angelo Scola, Plinio Agostoni, Mario Galluzzi, Romeo Astorri. Il primo in piedi a sinistra è Roberto Formigoni 2023 Plinio Agostoni con monsignor Davide Milani all’apertura dell’edizione 2023 del Lecco fil fest 2023 Plinio Agostoni con monsignor Davide Milani all’apertura dell’edizione 2023 del Lecco fil fest Ruoli pubblici a parte, Agostoni ha avuto un passato giovanile che lo ha visto protagonista dell’atletica leggera, ex primatista italiano juniores, nel 1961, di salto in lungo. E anche quella dell’atletica per lui fu aria respirata in famiglia dal momento che l’Atletica Icam è stata un vivaio che ha sostenuto la crescita di tanti allievi. ADV Hero image Fra le sue caratteristiche fondamentali c’erano un incrollabile aspetto legato alla fede e un continuo riferimento a Don Giussani, della cui lezione Agostoni ha fatto un profondo tratto costitutivo della propria vita. Di don Giussani apprezzava (e replicava) fra l’altro il parlar chiaro, senza scorciatoie, il riferimento costante alla figura di Gesù e l’attenzione agli ultimi. Un aspetto, questo, che con la famiglia ha condiviso a fondo anche nell’idea di ruolo sociale d’impresa, con iniziative concrete costituendo e sostenendo cooperative di contadini nelle zone produttrici di cacao. Chi gli è vicino sottolinea di lui, negli ultimi istanti di vita, il coraggio (anche fisico) che gli derivava dalla fede nella ferma volontà di vivere pienamente, accettando fino in fondo il decorso naturale della malattia, fino all’ultimo istante.