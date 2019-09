© Riproduzione riservata

Pescate (lecco), 28 settembre 2019 –disono ricoverati indopo essere rimasti coinvolti questo pomeriggio, sabato, in unsulla. I due centauri, che viaggiavano in sella ad una Ducati e ad una Honda, sono finiti addosso ad una Dacia Duster con al volante undiche avrebbe tagliato la strada nel tentativo di immettersi sulla corsia opposta della provinciale dal parcheggio di un centro commerciale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con i soccorritori e gli agenti della Polizia stradale, che hanno dovuto chiudere temporaneamente la Sp 72 al transito per consentire le operazioni di salvataggio, con pesanti ripercussioni sulla viabilità di tutta la zona. Entrambi sono parsi immediatamente gravi, perché in stato di incoscienza. Dopo essere stati rianimati e stabilizzati, il 26enne è stato trasferito in ambulanza all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, dove è stato immediatamente operato d'urgenza, mentre il 36enne è stato prima accompagnato al San Leopoldo Mandic di Merate e poi con l'eliambulanza al Circolo di Varese, dove anche lui è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Entrambi sono tenuti sotto stretta osservazione in prognosi riservata.