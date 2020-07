Un 50enne è finito a processo per l’incidente stradale mortale del 30 gennaio 2019, quando nel rione Germanedo venne investito un pedone: Renato Pasini, 89 anni, riportò gravissime ferite e venne ricoverato all’ospedale Manzoni di Lecco dove morì il 22 febbraio. L’autista della Renault Clio - S.D.F, 50 anni - è accusato di omicidio colposo. Ieri è iniziato il processo davanti al giudice Nora Lisa Passoni, l’accusa era condotta dal viceprocuratore onorario Pietro Bassi. Gli eredi di Renato Pasini, i figli Pierangela,Patrizia e Gianni, assistiti dall’avvocatessa Andreé Cesareo, e la sorella Fulvia dall’avvocato Walter Ventura.

L’imputato è assistito dall’avvocato Marcello Perillo. Nell’udienza del 30 settembre saranno ricostruiti i fatti: la sera del 30 gennaio dello scorso anno quando l’uomo, che abita nel rione di Germanedo, mentre stava attraversando via Dalmazia all’intersezione con via Gradisca in un punto dove non ci sono le strisce pedonali quando è stato travolto dalla Renault Clio condotta dal 50enne che si è trovato davanti il pedone e non ha potuto fare nulla per evitarlo.

A.Pa.