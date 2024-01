Pendolari e turisti appiedati. Un fine settimana senza treni

Treni fermi e pendolari appiedati per tre giorni tra Lecco e Colico. È il prezzo da pagare per arrivare in orario alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Da venerdì prossimo, 19 gennaio, fino a domenica 21, la linea Lecco-Tirano chiude tra le stazioni di Lecco e di Colico. I treni non viaggeranno tra Abbadia, Mandello, Olcio, Lierna, Fiumelatte, Varenna, Bellano, Dervio, Dorio e Piona. I tecnici di RfI devono svolgere alcuni lavori propedeutici all’ammodernamento e al miglioramento della linea in vista appunto dei Giochi olimpici invernali del 2026 che si svolgeranno anche in Valtellina e cominceranno a febbraio 2026.

Lo annunciano i responsabili lombardi di Ferrovie dello Stato. La serrata è stata programmata in particolare per opere di manutenzione nella galleria Piona, a Piona appunto, e il rinnovo dei binari tra le stazioni di Lecco e Colico. Le corse si faranno capolinea a Lecco e a Colico. "Per consentire gli interventi la circolazione ferroviaria sarà interrotta fra le suddette stazioni da venerdì a domenica – spiegano dalle Ferrovie dello Stato – I treni saranno limitati a Lecco e Colico e alcuni treni saranno cancellati".

Il dettaglio delle modifiche e delle cancellazioni, piuttosto che di eventuali bus navetta, non è stato ancora comunicato. Per i pendolari lecchesi dell’Alto Lario e della provincia di Sondrio sarà l’ennesima via crucis per spostarsi perché sono già alle prese con levatacce all’alba, corse allungate in autobus al posto dei treni e orari modificati e scomodi. Il disservizio, sebbene momentaneo, riguarderà pure i turisti diretti verso il lago e la Valtellina durante il prossimo fine settimana.

