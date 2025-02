Paura e ombre vanno in scena con “Caro lupo“

Uno spettacolo delle ombre in scena a Merate con “Caro lupo“ domani alle 15.30 al cineteatro Manzoni. Il desiderio di regista e autori è quello di far dialogare il linguaggio del teatro delle ombre con quello del teatro su nero. Lo spettacolo racconta come affrontare la paura: se la guardiamo da vicino e la attraversiamo, si può addomesticare e può così diventare piccola e preziosa. Gestirla dipende sempre dal nostro sguardo su di essa. L’ingresso, a posto unico, costa 7 euro. Lo spettacolo è adatto per bambini dai 3 anni in su. Per info e prevendita: www.cinemateatromanzonimerate.it.