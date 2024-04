Parma-Lecco Serie B, arbitro fischia inizio del secondo tempo. Ma il portiere Melgrati non era ancora in porta

Parma – Insolito episodio all'inizio del secondo tempo della partita del campionato di Serie B tra Parma e Lecco (valida per la 35esima giornata). L'arbitro Rutella, che evidentemente non aveva 'fatto la conta’ dei giocatori in campo, ha fischiato l'avvio della ripresa (sul punteggio di 3-0 per i padroni di casa) senza che nella porta degli ospiti ci fosse il portiere lariano Riccardo Melgrati, che non era ancora rientrato in campo.

Accortosi dell'errore, Rutella ha fermato il match e lo ha fatto ricominciare dall'1' st dopo che l'estremo difensore lecchese si era 'sistemato’ fra i pali.