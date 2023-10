Palazzina a fuoco, dodici fuori casa

"Speriamo che l’interno si sia salvato. Almeno qualcosa". È quello che sperano i residenti di via Einaudi, a Osio Sotto, dove nella notte tra mercoledì e ieri è scoppiato un incendio. Il tetto della palazzina al civico 27 ha iniziato ad andare a fuoco verso mezzanotte e subito sul posto sono arrivati i vigili del fuoco della centrale di Bergamo, del distaccamento di Dalmine e i volontari di Treviglio e Madone per domare le fiamme. In totale sei gli appartamenti coinvolti, non è stato registrato nalcun ferito. "Sono state evacuate due famiglie, ciascuna con un minore, due coppie e due single – ha sottolineato il sindaco Corrado Quarti, arrivato sul posto nella notte –. Gran parte dei residenti hanno trovato accoglienza da parenti, mentre una coppia e una signora sono attualmente in hotel. Si tratta di una sistemazione provvisoria e, dato che potrebbero volerci mesi, sarà necessario trovare nuove soluzioni. Per questo, lancio un appello a tutti i cittadini di Osio, per segnalarci eventuali appartamenti sfitti". F.D.