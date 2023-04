Paga il pieno di benzina con banconote false Nei guai venticinquenne

Ha cercato di pagare il pieno di benzina con soldi falsi ed è finito in carcere. Mattia Furco, canturino di 25 anni, è stato arrestato dalla Volante, intervenuta su segnalazione del gestore di un’area di servizio di via Ambrosoli mercoledì pomeriggio, che aveva incassato banconote da 20 euro ritenute false in quanto strane al tatto. Gli agenti, nella prima perquisizione svolta sulla sua persona e nell’auto, una Audi A6, hanno trovato altre banconote false, con tagli da 100 e 20 euro, per un totale di quasi tremila euro. Inoltre a casa c’erano altri 21mila euro in banconote false di vari tagli. In un armadio aveva inoltre una divisa della polizia, che avrebbe potuto essere utilizzata per compiere truffe.